Антимонопольный департамент Шымкента устранил посредников в приеме платежей за электроэнергию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту провел расследование по обращению жителей Шардаринского района в отношении энергоснабжающей организациии ТОО «Энергопоток», которая оказывает услуги энергоснабжения в городе Шымкенте и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Расследование показало, что у ТОО «Энергопоток» отсутствовали собственные кассы в Шардаринском районе Туркестанской области, где количество абонентов превышает 15 тысяч. Прием платежей осуществлялся путем привлечения платежной организации ТОО «Unikassa», которая за свои услуги взимала дополнительную комиссию с каждого платежа. При этом, согласно утвержденному Министерством энергетики типовому договору электроснабжения для бытовых потребителей, продавец электроэнергии обязан обеспечить прием платежей потребителей за предоставляемую электрическую энергию через собственные кассы.

В феврале 2022 года антимонопольный департамент вынес предписание в адрес ТОО «Энергопоток» об устранении выявленных нарушений. Действия организации по приему платежей потребителей прекращены, в марте в Шардаринском районе ТОО «Энергопоток» открыты собственные кассы. Также ТОО «Энергопоток» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более двух млн тенге.