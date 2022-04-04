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Антимонопольный департамент Шымкента устранил посредников в приеме платежей за электроэнергию

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 17:17
Антимонопольный департамент Шымкента устранил посредников в приеме платежей за электроэнергию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту провел расследование по обращению жителей Шардаринского района в отношении энергоснабжающей организациии ТОО «Энергопоток», которая оказывает услуги энергоснабжения в городе Шымкенте и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Расследование показало, что у ТОО «Энергопоток» отсутствовали собственные кассы в Шардаринском районе Туркестанской области, где количество абонентов превышает 15 тысяч. Прием платежей осуществлялся путем привлечения платежной организации ТОО «Unikassa», которая за свои услуги взимала дополнительную комиссию с каждого платежа. При этом, согласно утвержденному Министерством энергетики типовому договору электроснабжения для бытовых потребителей, продавец электроэнергии обязан обеспечить прием платежей потребителей за предоставляемую электрическую энергию через собственные кассы.

В феврале 2022 года антимонопольный департамент вынес предписание в адрес ТОО «Энергопоток» об устранении выявленных нарушений. Действия организации по приему платежей потребителей прекращены, в марте в Шардаринском районе ТОО «Энергопоток» открыты собственные кассы. Также ТОО «Энергопоток» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более двух млн тенге.


Энергетика   Туркестанская область   ЖКХ   Регионы   Шымкент   Общество  
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