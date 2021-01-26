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    12:54, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Об этом на расширенном заседаним Правительства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-службу Акорды.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев: «За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 триллиона тенге, или 52%».

    По словам Главы государства, значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать.

    «Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно», - отметил Президент РК.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК
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