Антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Об этом на расширенном заседаним Правительства заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-службу Акорды.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев: «За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 триллиона тенге, или 52%».

По словам Главы государства, значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать.

«Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно», - отметил Президент РК.