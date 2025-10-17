РУ
    17:00, 17 Октябрь 2025

    Антикризисные меры — не просто обещания, а реальная защита населения — Бауыржан Искаков

    Принятые Правительством меры в средне- и долгосрочной перспективе нацелены на стимулирование экономической активности. Такое мнение выразил экономист Бауыржан Искаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    экономист Бауыржан Искаков
    Фото: из личного архива Бауыржана Искакова

    — В соответствии с поручением Президента, можно с уверенностью сказать, что шаги, предпринятые Правительством, направлены на сохранение макроэкономической стабильности в стране и поддержку социального благополучия населения. Эти меры позволяют смягчить возможные негативные последствия проводимых экономических реформ. В первую очередь речь идет о сдерживании роста цен и обеспечении социальной стабильности. Введение моратория на повышение цен на бензин, дизельное топливо, а также на коммунальные тарифы является конкретным и действенным шагом, направленным на снижение инфляционного давления в краткосрочной перспективе. Поскольку цены на энергоносители и услуги ЖКХ оказывают прямое влияние на общий уровень цен в экономике, данное решение способствует снижению повседневных расходов населения и укреплению социальной стабильности. В то же время необходимо учитывать, что эти меры имеют временный характер. Продолжительное сдерживание тарифов может привести к износу инфраструктуры и дефициту инвестиций. В этом контексте разумным и оправданным шагом со стороны Правительства является требование не приостанавливать плановые ремонтные работы в жилищно-коммунальной сфере, — отметил экономист.

    По его словам, увеличение объема финансирования сельскохозяйственных производителей в два раза можно рассматривать как устойчивую и эффективную меру по сдерживанию инфляции. Такой шаг позволит обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и удерживать цены на социально значимые продовольственные товары. Кроме того, это окажет влияние на сокращение цепочек посредников и усиление контроля над торговыми наценками.

    — Сохранение прежней налоговой нагрузки на малый и средний бизнес при введении нового Налогового кодекса свидетельствует о социальной направленности проводимой реформы. Отмена налоговых проверок, ликвидация штрафов и упрощение налогового администрирования придадут новый импульс деловой активности. Эти меры будут способствовать выводу предпринимателей из теневой экономики, сохранению рабочих мест и росту новых инициатив, — добавил он.

    Экономист также обратил внимание на заметное замедление на рынке ипотечного кредитования, вызванное высокими базовыми ставками.

    — Решение Правительства о поддержке системы жилищных строительных сбережений направлено на повышение доступности жилья для населения. Увеличение объема кредитования в два раза и повторный запуск программы «Әскери баспана» оживят рынок жилья и придадут дополнительный импульс строительной отрасли. Учитывая, что строительство обладает мощным мультипликативным эффектом для экономики, такое решение можно считать стратегически верным. Что касается автомобильного рынка, то внедрение механизма льготного автокредитования и автолизинга направлено на поддержание платёжеспособности населения и развитие отечественного автопрома. Эти меры позволят увеличить объемы производства и сохранить рабочие места. В целом, можно утверждать, что принятые Правительством решения нацелены на защиту социального благополучия граждан в краткосрочной перспективе, а также на повышение экономической активности в средне- и долгосрочной перспективе, — резюмировал Бауыржан Искаков.

    Напомним, что по поручению Президента Правительство разработало и реализует комплекс мер, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и минимизацию возможных негативных последствий проводимых экономических реформ.

    Айгуль Эсеналиева
