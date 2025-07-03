Антикоррупционный мурал появился в Алматы

Арт-объект создан в рамках антикоррупционного волонтерского движения при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматы.

Мурал украшает фасад многоэтажного жилого дома в микрорайоне Зерделі Алатауского района. Он призван вдохновить молодежь на честность, справедливость, соблюдение закона и общественного порядка.

– Цель проекта – донести до молодежи, которую считают будущим страны, художественный и гражданский призыв к честности, справедливости и ответственности. На мурале изображены представители рабочих профессий – врач, строитель и полицейский – с целью показать значимость честного труда в обществе. Это отражает принцип «Закон и порядок» в рамках Года рабочих профессий, объявленного президентом Казахстана, и направлен на популяризацию устойчивого развития, – пояснил заместитель руководителя управления Алмаз Кенесбай.

По данным главы антикоррупционного волонтерского проекта Акежана Кенесова, в инициативе участвуют около 300 молодых активистов.

Они занимаются общественным контролем за прозрачностью государственных закупок и строительных объектов, а также организуют мероприятия, направленные на повышение правовой и культурной грамотности.

Напомним, в Астане в районе появился мурал, посвященный бойцам Национальной гвардии РК.