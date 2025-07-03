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    21:57, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Антикоррупционный мурал появился в Алматы

    В Алматы появился мурал на тему борьбы с коррупцией под названием «Честное поколение – будущее без коррупции», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Антикоррупционный мурал появился в Алматы
    Фото: управление по вопросам молодежной политики города Алматы

    Арт-объект создан в рамках антикоррупционного волонтерского движения при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматы.

    Мурал украшает фасад многоэтажного жилого дома в микрорайоне Зерделі Алатауского района. Он призван вдохновить молодежь на честность, справедливость, соблюдение закона и общественного порядка.

    – Цель проекта – донести до молодежи, которую считают будущим страны, художественный и гражданский призыв к честности, справедливости и ответственности. На мурале изображены представители рабочих профессий – врач, строитель и полицейский – с целью показать значимость честного труда в обществе. Это отражает принцип «Закон и порядок» в рамках Года рабочих профессий, объявленного президентом Казахстана, и направлен на популяризацию устойчивого развития, – пояснил заместитель руководителя управления Алмаз Кенесбай.

    По данным главы антикоррупционного волонтерского проекта Акежана Кенесова, в инициативе участвуют около 300 молодых активистов.

    Они занимаются общественным контролем за прозрачностью государственных закупок и строительных объектов, а также организуют мероприятия, направленные на повышение правовой и культурной грамотности.

    Напомним, в Астане в районе появился мурал, посвященный бойцам Национальной гвардии РК.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Регионы Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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