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Антикоррупционный форум проходит в Алматы

8 Ноября 2019 14:48
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Антикоррупционный форум проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Среднюю сумму взяток среди чиновников в Казахстане назвал председатель Агентства РК по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Некоторые сотрудники говорят, почему нет резонансных задержаний. Вы знаете, все меняется. Мы за последние годы привлекли к ответственности несколько чиновников. Это не может бесконечно продолжаться, наверное, сознание меняется. В стране особо большой коррупции нет, я вас заверяю… В целом, аппарат работает честно… 75% привлеченных к уголовной ответственности – это мелкие чиновники, их средняя сумма взятки - 83 тыс., а у руководителей – 820 тыс. тенге. То есть в 10 раз выше. Поэтому мы взоры направляем на руководителей, там есть системно-организованная коррупция», - сказал на антикоррупционном форуме в Алматы Алик Шпекбаев.

В Алматы проходит антикоррупционный форум с участием представителей государственных и бизнес-структур, политических, общественных, международных организаций.

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Ключевые слова: Алматы, Коррупция, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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