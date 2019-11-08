Антикоррупционный форум проходит в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Среднюю сумму взяток среди чиновников в Казахстане назвал председатель Агентства РК по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Некоторые сотрудники говорят, почему нет резонансных задержаний. Вы знаете, все меняется. Мы за последние годы привлекли к ответственности несколько чиновников. Это не может бесконечно продолжаться, наверное, сознание меняется. В стране особо большой коррупции нет, я вас заверяю… В целом, аппарат работает честно… 75% привлеченных к уголовной ответственности – это мелкие чиновники, их средняя сумма взятки - 83 тыс., а у руководителей – 820 тыс. тенге. То есть в 10 раз выше. Поэтому мы взоры направляем на руководителей, там есть системно-организованная коррупция», - сказал на антикоррупционном форуме в Алматы Алик Шпекбаев.
В Алматы проходит антикоррупционный форум с участием представителей государственных и бизнес-структур, политических, общественных, международных организаций.
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