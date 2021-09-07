Антикоррупционная служба заявила об ОПГ в комитете Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по противодействию коррупции выявило группу должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, организовавшую коррупционную схему получения взяток от предпринимателей за беспрепятственный вывоз скота через границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Как сообщили в ведомстве, с июня 2021 года, в соответствии с поручением Президента, Антикоррупционная служба проводит масштабный анализ сферы субсидирования в агропромышленном комплексе. Его цель – обеспечение прозрачной, справедливой системы предоставления субсидий, начиная с подачи заявок до выдачи, снижение уровня коррупции и бюрократии, устранение препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.

«В рамках анализа были выявлены признаки деятельности устойчивой преступной группы, состоящей из числа должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ и его территориальных инспекций. Указанной группой организована коррупционная схема системного получения взяток от предпринимателей за беспрепятственный вывоз скота через границу. При этом выявлены факты вывоза просубсидированного государством племенного скота, провоза животных без проведения эпизоотического контроля, что могло негативно сказаться на эпидемиологической ситуации и так далее», - сообщила пресс-служба Антикора.

По данным Агентства по противодействию коррупции, в выявленной преступной группе роли между участниками были четко распределены.

«Так, согласно существующим Правилам выдача разрешения на экспорт или импорт осуществляется руководством профильного Комитета. В рамках организованной коррупционной схемы данной компетенцией незаконно были наделены два главных эксперта Комитета. В преступную схему также были вовлечены инспектора региональных инспекций по Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Костанайской областям, Алматы и Шымкента. За каждое разрешение перечислялись денежные средства от 10 до 50 тыс. тенге. на личные карт-счета участников группы, либо их родственников. К примеру, только на счет главного специалиста территориальной инспекции Комитета по Туркестанской области с 2020 года поступило более 45 млн тенге. На карт-счет супруги главного эксперта Комитета поступило более 13,5 млн тенге», - рассказали в Антикоре.

В результате начатой 25 августа масштабной спецоперации Антикоррупционная служба установила более 10 виновных должностных лиц, большинство из которых в настоящее время дают признательные показания. В отношении трех фигурантов, в том числе сотрудников центрального аппарата Комитета, избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.