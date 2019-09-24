Антикоррупционная служба защитила фермерское хозяйство в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по противодействию коррупции защитило фермерское хозяйство от некорректных таможенных доначислений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Компания «Green Capital Kazakhstan» выращивает овощи в Актюбинской области с применением тепличных технологий пятого поколения. В мае этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой предприятия. Как тогда заявил генеральный директор фирмы Дирк Алевен, ежегодный урожай томатов должен быть порядка 3 тыс. тонн.

– Каждую неделю мы собираем по 100 тонн. В основном 80% уходит на экспорт в Россию. Сейчас у нас работают 90 человек. Теплица располагается на пяти гектарах. Когда мы построим ещё 5, штат сотрудников будет составлять 150-160 человек, – сказал Д. Алевен.

В интервью казахстанским СМИ бизнесмен отметил, что разрешение на строительство теплицы обошлось ему в 100 000 евро (500 млн. тенге). Однако этим дело не закончилось.

Нидерландский инвестор завозил в страну различное оборудование, и таможенные органы Комитета государственных доходов решили устроить внеплановую проверку. За некорректную классификацию техники, фискалы доначислили «Green Capital Kazakhstan» 350 млн тенге пошлин. Причем, по словам представителей фирмы, откуда взялась такая сумма, внятно объяснить им никто не смог.





Поэтому, для защиты своих законных прав и интересов, они обратились в Агентство РК по противодействию коррупции, а точнее, в проектный офис «Protecting business and investments».

– Разумеется, с такой суммой доначислений мы не согласились, и обратились в проектный офис и в областной акимат. И лишь после этого всё сдвинулось с места. Не думаю, что мы бы вообще смогли работать без вмешательства сотрудников проектного офиса, – поделился Технический директор ТОО «Green Capital Kazakhstan LLP» Ерлан Жаңабергенов.

Как отметили в Агентстве, выплата почти 1 млн долларов могла обанкротить компанию, и тем самым лишить Актюбинскую область 240 рабочих мест и сократить поступления в госбюджет на 480 млн тенге ежегодно.

– По итогам проверки на данное предприятие было начислено свыше 350 млн тенге таможенных доначислений за некорректную классификацию. И это несмотря на существующий инвестиционный контракт между компанией и комитетом по инвестициям, согласно которому последней представлены инвестиционные преференции в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин, – пояснил Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шыңгыс Қабдула.

В итоге, Аппеляционная комиссия Министерства финансов РКрассмотрела этот спор между инвестором и таможенниками. Штрафные таможенные пошлины были отменены только после вмешательства Антикоррупционной службы.