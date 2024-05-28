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    09:36, 28 Май 2024 | GMT +6

    Антикор завершил расследование в отношении ряда руководителей МЧС РК

    мчс
    Фото: Kazinform

    Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Противопожарной Службы МЧС РК, начальников ДЧС г. Шымкент и области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

    Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге.

    Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

    В июле 2023 года сообщалось об аресте председателя Комитета противопожарной службы МЧС, начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Жетысуская область Суды Шымкент Антикор
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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