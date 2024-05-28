Антикор завершил расследование в отношении ряда руководителей МЧС РК

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Противопожарной Службы МЧС РК, начальников ДЧС г. Шымкент и области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге.

Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В июле 2023 года сообщалось об аресте председателя Комитета противопожарной службы МЧС, начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу.