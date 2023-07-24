Арестованы председатель Комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкента и области Жетысу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным следственным судом г. Астана санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС города Шымкента и области Жетысу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность в совершении других коррупционных преступлений. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.