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    17:45, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Антикор завершил расследование в отношении руководителя управления миграционной службы области Абай

    салық
    Фото: Kazinform

    Завершено расследование в отношении руководителя управления миграционной службы областного департамента полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции области Абай.

    — Антикоррупционной службой области Абай завершено расследование в отношении руководителя управления миграционной службы областного департамента полиции, которая обвиняется в получении взятки в значительном размере через своего подчиненного от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение, — говорится в сообщении ведомства.

    Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества.

    20 мая текущего года уголовное дело прокуратурой области предано суду.

    — Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — написали в Антикоре.

    Напомним, в прошлом году в Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского — начальника управления миграционной службы департамента полиции области Абай.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Закон и право Регионы Казахстана Абайская область Антикор
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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