Антикор завершил расследование в отношении руководителя управления миграционной службы области Абай

Завершено расследование в отношении руководителя управления миграционной службы областного департамента полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции области Абай.

— Антикоррупционной службой области Абай завершено расследование в отношении руководителя управления миграционной службы областного департамента полиции, которая обвиняется в получении взятки в значительном размере через своего подчиненного от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение, — говорится в сообщении ведомства.

Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества.

20 мая текущего года уголовное дело прокуратурой области предано суду.

— Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — написали в Антикоре.

Напомним, в прошлом году в Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского — начальника управления миграционной службы департамента полиции области Абай.