Антикор задержал известную женщину-полицейского из области Абай
В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского – начальника управления миграционной службы департамента полиции области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- Есть информация о ее задержании. Подробности дадим чуть позже. Сейчас готовим более подробную справку, - прокомментировал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
Тем временем, в новостных пабликах в социальных сетях пишут, что женщину-полицейского задержали при получении денежных средств в размере 1 тысячи долларов США через посредника. В новостных пабликах также приводят имя задержанной – Гульвира Доненбаева.
В Антикоррупционной службе позже подтвердили, что изобличены во взяточничестве руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники департамента полиции области Абай.
- Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - прокомментировали в Антикоре.