Антикор задержал известную женщину-полицейского из области Абай

В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского – начальника управления миграционной службы департамента полиции области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Есть информация о ее задержании. Подробности дадим чуть позже. Сейчас готовим более подробную справку, - прокомментировал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

Тем временем, в новостных пабликах в социальных сетях пишут, что женщину-полицейского задержали при получении денежных средств в размере 1 тысячи долларов США через посредника. В новостных пабликах также приводят имя задержанной – Гульвира Доненбаева.

В Антикоррупционной службе позже подтвердили, что изобличены во взяточничестве руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники департамента полиции области Абай.