Антикор завел дело на должностных лиц природного парка «Медеу»

20 Января 2023, 16:56

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию коррупции по Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Государственный региональный природный парк «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, уголовное дело зарегистрировано по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках.

Иная информация по уголовному делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.