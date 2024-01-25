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    20:54, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Антикор взял на сопровождение недостроенные школы в регионах

    Антикор спорт саласындағы жемқорлық мәселесін тексереді
    Фото: Kazinform

    Антикоррупционная служба взяла на сопровождение 156 социальных объектов в регионах, строительство которых критически затянулось. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По-прежнему в отдельных регионах ученических мест в школах не хватает, дети обучаются в переполненных классах. С учетом этого, на сопровождение взяты недостроенные школы, - сказал Арман Тлеукенов.

    Он отметил, что по результатам проведенной работы было завершено строительство 9 школ в селе Маржанбулак Алгинского района и городе Шалкаре Актюбинской области; в селах Шалгын и Казталовка Западно-Казахстанской области; в поселке Айтеке би Казалинского района и поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области; в городе Жетысае Туркестанской области, а также 2 школы в Астане в районе Байконур и старого вокзала.

    - К примеру, в декабре 2023 года завершено строительство школы на 320 мест в городе Шалкаре, которое было начато в 2018 году и планировалось завершить в 2019 году. Однако в связи с неисполнением договорных обязательств строительство затянулось на 4 года. На сегодняшний день школа достроена, дети обучаются, - сказал представитель Антикора.

    Кроме того, была принята в эксплуатацию школа на 600 мест в селе Казталовка Казталовского района. Первоначальный срок сдачи – 2021 год. В настоящее время в школе обучаются 549 учащихся.

    - По этому объекту в рамках сопровождения предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму 61 млн тенге. Работы на эту сумму не были выполнены, - сообщил Арман Тлеукенов.

    Также в рамках сопровождения было завершено строительство водопроводов в 11 населенных пунктах Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, которые теперь обеспечены водой. Их строительство затянулось от года до трех лет.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Строительство Антикор школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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