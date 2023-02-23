Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Антикор выявил незаконные проверки частных детсадов в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Февраля 2023, 04:11
Антикор выявил незаконные проверки частных детсадов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление образования Алматы обязывало частные дошкольные организации предоставить им беспрепятственный доступ для проверки качества оказанных услуг по условиям содержания детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Антикоррупционной службе города, такой пункт был прописан в договоре между управлением образования и частными дошкольными организациями.

«В соответствии с данным пунктом госорган наделяет себя полномочиями проводить проверки в частных дошкольных организациях, тогда как законодательством детально регламентирован порядок проведения мониторинга. В связи с чем, антикоррупционным ведомством направлены рекомендации о пересмотре действующих договоров по исключению пунктов, создающих коррупционные риски», - сообщили в пресс-службе Антикора.

На сегодня договоры пересмотрены, дошкольным организациям направлены уведомления о необходимости обращения в Антикоррупционную службу при проведении незаконных проверок.

Ранее необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанае.


Алматы   Образование   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали