Антикор: в трех регионах Казахстана задержаны сотрудники управлений сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой задержаны руководитель Управления по Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян, заместитель руководителя сельхозуправления по Жамбылской области Ерлан Кулкеев, а также его коллега из Мангистауского региона Бактыбай Изимтаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.