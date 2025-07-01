Антикор прокомментировал назначение осужденного экс-вице-министра главой хоккейного клуба
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров прокомментировал назначение бывшего вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова, ранее осужденного за мошенничество, на должность генерального директора хоккейного клуба «Барыс», передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что Сакен Мусайбеков был осужден за мошенничество. Тогда статья 189, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса не являлась коррупционной статьей.
— Сейчас данная статья 189, часть 4 является коррупционной. Теперь все лица, которые будут осуждены по данной статье, не будут иметь возможности работать, то есть, все ограничения на них будут возложены — пожизненное лишение права занимать должность на госслужбе, в квазигоссекторе и так далее, — пояснил Данияр Бигайдаров.
По его словам, изменения в законодательство внесли в 2022 году, после того, как Антикор инициировал поправки.
Ранее сообщалось, что судимый за взятку возглавил «Барыс».
Как стало известно, Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс».