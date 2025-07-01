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    20:25, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Антикор прокомментировал назначение осужденного экс-вице-министра главой хоккейного клуба

    Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров прокомментировал назначение бывшего вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова, ранее осужденного за мошенничество, на должность генерального директора хоккейного клуба «Барыс», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сакен Мусайбеков
    Фото: ХК Барыс

    Он отметил, что Сакен Мусайбеков был осужден за мошенничество. Тогда статья 189, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса не являлась коррупционной статьей.

    — Сейчас данная статья 189, часть 4 является коррупционной. Теперь все лица, которые будут осуждены по данной статье, не будут иметь возможности работать, то есть, все ограничения на них будут возложены — пожизненное лишение права занимать должность на госслужбе, в квазигоссекторе и так далее, — пояснил Данияр Бигайдаров.

    По его словам, изменения в законодательство внесли в 2022 году, после того, как Антикор инициировал поправки.

    Ранее сообщалось, что судимый за взятку возглавил «Барыс».

    Как стало известно, Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс».

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Антикор
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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