Антикор прокомментировал назначение осужденного экс-вице-министра главой хоккейного клуба

Он отметил, что Сакен Мусайбеков был осужден за мошенничество. Тогда статья 189, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса не являлась коррупционной статьей.

— Сейчас данная статья 189, часть 4 является коррупционной. Теперь все лица, которые будут осуждены по данной статье, не будут иметь возможности работать, то есть, все ограничения на них будут возложены — пожизненное лишение права занимать должность на госслужбе, в квазигоссекторе и так далее, — пояснил Данияр Бигайдаров.

По его словам, изменения в законодательство внесли в 2022 году, после того, как Антикор инициировал поправки.

Ранее сообщалось, что судимый за взятку возглавил «Барыс».

Как стало известно, Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс».