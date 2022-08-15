РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:41, 15 Август 2022 | GMT +6

    Антикор подтвердил факт следствия в отношении братьев Нигматулиных

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции подтвердила, что экс-председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и его младший брат Ерлан Нигматулин находятся под следствием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, данная информация является достоверной. Однако не сообщается, в какой день данные лица были допрошены, по какому вопросу привлечены к следствию.

    «Других сведений нет, не подлежит разглашению в интересах следствия», - говорится в сообщении ведомства.

    Ранее на одном из Тelegram-каналов появилась информация о расследовании в отношении Нурлана Нигматулина и Ерлана Нигматулина.

    В феврале этого года Центральная избирательная комиссия РК внесла в Мажилис Парламента предложение о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина, а в марте Н.Нигматулин был исключен из политического совета партии «Nur Otan», ныне «AMANAT».


    Теги:
    Борьба с коррупцией Нурлан Нигматулин Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!