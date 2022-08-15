Антикор подтвердил факт следствия в отношении братьев Нигматулиных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции подтвердила, что экс-председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и его младший брат Ерлан Нигматулин находятся под следствием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, данная информация является достоверной. Однако не сообщается, в какой день данные лица были допрошены, по какому вопросу привлечены к следствию.

«Других сведений нет, не подлежит разглашению в интересах следствия», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее на одном из Тelegram-каналов появилась информация о расследовании в отношении Нурлана Нигматулина и Ерлана Нигматулина.

В феврале этого года Центральная избирательная комиссия РК внесла в Мажилис Парламента предложение о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина, а в марте Н.Нигматулин был исключен из политического совета партии «Nur Otan», ныне «AMANAT».