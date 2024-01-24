Антикор не согласен с решением суда оправдать ​​экс-начальника ДЧС Алматы Касыбаева

Агентство РК по противодействию коррупции не согласно с решением оправдать экс-начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева. Об этом сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Руслан Касыбаев ранее привлекался к уголовной ответственности Антикоррупционной службой по статье 366 ч. 3 УК РК «злоупотребление». Но суд его оправдал. Мы с этой позицией не согласны, — сказал Арман Тлеукенов.

По его словам, Генеральная прокуратура сейчас готовит протест.

Ранее 12 декабря 2023 года экс-начальник ДЧС Алматы был осужден за коррупцию. 23 января 2024 года Верховный суд оправдал Руслана Касыбаева.

Как сообщалось ранее, экс-начальник ДЧС Алматы Р.Касыбаев незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.