РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Антикор не согласен с решением суда оправдать ​​экс-начальника ДЧС Алматы Касыбаева

    судья
    Фото: Pexels

    Агентство РК по противодействию коррупции не согласно с решением оправдать экс-начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева. Об этом сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Руслан Касыбаев ранее привлекался к уголовной ответственности Антикоррупционной службой по статье 366 ч. 3 УК РК «злоупотребление». Но суд его оправдал. Мы с этой позицией не согласны, — сказал Арман Тлеукенов.

    По его словам, Генеральная прокуратура сейчас готовит протест.

    Ранее 12 декабря 2023 года экс-начальник ДЧС Алматы был осужден за коррупцию. 23 января 2024 года Верховный суд оправдал Руслана Касыбаева. 

    Как сообщалось ранее, экс-начальник ДЧС Алматы Р.Касыбаев незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Борьба с коррупцией Алматы Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!