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    16:25, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Руководители департаментов МЧС осуждены за коррупционные преступления

    суд

    Руководители департаментов МЧС осуждены за коррупционные преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Апелляционной коллегией Военного суда Республики Казахстан оглашен приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, полковника Касыбаева Р.

    Осужденный незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

    Он признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор вступил в законную силу.

    В Кызылординской состоялся приговор в отношении заместителя руководителя областного департамента промышленной безопасности МЧС Стамкулова Б.

    Стамкулов признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от Оразбахова Н. через посредника Атажанова А. за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам.

    Кроме того, Стамкулов путем злоупотребления должностными полномочиями завладел денежными средствами 4-х своих подчинённых сотрудников, в сумме 100 000 тенге под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК.

    Ему назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы.

    Этим же приговором взяткодатель Оразбахов Н. лишен свободы сроком на 3 года, посредник Атажанов А. - на 1 год.

    Осужденным пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на государственной службе, в органах местного самоуправления, в финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    Суды Алматы Кызылординская область ДЧС Коррупция
    Автор
    Гульмира Байзакова
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