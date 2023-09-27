Руководители департаментов МЧС осуждены за коррупционные преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Апелляционной коллегией Военного суда Республики Казахстан оглашен приговор в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, полковника Касыбаева Р.

Осужденный незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

Он признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

В Кызылординской состоялся приговор в отношении заместителя руководителя областного департамента промышленной безопасности МЧС Стамкулова Б.

Стамкулов признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от Оразбахова Н. через посредника Атажанова А. за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам.

Кроме того, Стамкулов путем злоупотребления должностными полномочиями завладел денежными средствами 4-х своих подчинённых сотрудников, в сумме 100 000 тенге под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК.

Ему назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы.

Этим же приговором взяткодатель Оразбахов Н. лишен свободы сроком на 3 года, посредник Атажанов А. - на 1 год.

Осужденным пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на государственной службе, в органах местного самоуправления, в финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор в законную силу не вступил.