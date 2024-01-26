Антикор и акимат Кызылординской области взяли под контроль «бородатые» объекты

Антикоррупционное ведомство совместно с областным акиматом взялось за «бородатые» объекты. В результате в прошлом году сданы социальные объекты, строительство которых растянулось на несколько лет. Среди взятых на контроль долгостроев были две школы в Казалинском и Жанакорганском районах, спорткомплекс в Аральском, Дом культуры на 600 мест в Казалы, передает агентство Kazinfrom.

Как отметил первый замруководителя областного департамента по противодействию коррупции Асылхана Ашыкова, эти объекты должны были быть сданы в 2020–2021 годах.

— Однако из-за неисполнения подрядчиками своих обязательств строительство было затянуто. Между тем каждый из этих объектов был очень востребован на местах. Из-за затягивания сроков строительства школы в Майбекет в Жанакорганском районе свыше 300 детей вынуждены были ездить в школу далеко от дома. И так продолжалось 4 года, — рассказал А. Ашыков.

Сейчас эта школа и указанные выше объекты введены в строй. За невыполнение в срок своих обязательств подрядчики привлечены к ответственности: одни оштрафованы, другие признаны недобросовестными. Работа по ликвидации «бородатых» строек будет продолжена.