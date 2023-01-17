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Антикор Алматы начал анализ коррупционных рисков в сфере экологии

17 Января 2023, 13:23
Антикор Алматы начал анализ коррупционных рисков в сфере экологии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе Алматы сообщили, что на сегодня сфера экологии отражена в Карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в данной сфере, Антикоррупционная служба города Алматы объявляет о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности управления экологии по городу Алматы и его подведомственных организаций», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы.

Анализ будет проведен с 16 января по 24 февраля этого года. Приоритетным вопросом проведения внешнего анализа является выявление коррупционных рисков в сфере экологии, в нормативных правовых актах и в организационно-управленческой деятельности.

«Также в ходе анализа будут охвачены управление персоналом, урегулирование конфликта интересов, оказание государственных услуг, выполнение разрешительных функций, реализация контрольно-надзорных функций, иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков», - добавили в Антикоре.

Для получения мнений и предложений граждан действует электронная почта almatyanticorruption@mail.ru, а также WhatsApp номер 8-776-005-57-32. Антикор просит по всем имеющимся проблемным вопросам и конкретным фактам нарушений в сфере экологии, обращаться по вышеуказанным каналам связи.


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