Антифрод-центры помогли предотвратить хищение 103 млн теңге в Костанайской области

Интернет-мошенники ежедневно используют новые схемы обмана, выдавая себя за сотрудников банков, государственных органов или правоохранительных служб. Их главная цель — убедить человека самостоятельно перевести свои деньги, передает агентство Kazinform.

По данным прокуратуры Костанайской области, с начала года благодаря совместной работе прокуратуры, полиции, АО «Казахтелеком» и банков удалось предотвратить хищение свыше 103 миллионов теңге.

Одним из эффективных инструментов стали антифрод-колл-центры, созданные по инициативе прокуратуры. При поступлении информации о возможном мошенничестве операторы незамедлительно связываются с гражданами, предупреждают об опасности, а при необходимости к ним выезжают сотрудники полиции.

К примеру, мошенники, представившись сотрудниками налоговых органов, убедили пенсионерку перевести деньги на якобы «безопасный счет». Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов женщина сохранила свои сбережения.

— Прокуратура области призывает граждан быть бдительными: не сообщайте посторонним реквизиты банковских карт, SMS-коды и пароли, не переводите деньги по указанию незнакомых лиц. Если у вас возникли сомнения, немедленно прекратите разговор, самостоятельно свяжитесь с банком или обратитесь в полицию, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, как лжесотрудники электросетей обманывают казахстанцев под предлогом замены счетчиков.