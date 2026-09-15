Антифрод-центр Казахстана помог предотвратить мошенничество на 127 млрд теңге

В Алматы в рамках Central Asia Fintech Summit 2026 состоялась церемония National Antifraud Awards 2026, на которой отметили финансовые организации и подразделения полиции за вклад в противодействие финансовому мошенничеству, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальную платежную корпорацию.

Награды вручались за результаты по возврату похищенных средств, взаимодействие банков и правоохранительных органов, повышение финансовой грамотности населения и развитие Национального Антифрод-центра.

В номинации «Возврат года» победителем признан департамент полиции Туркестанской области. В число финалистов также вошли департаменты полиции области Жетісу и Кызылординской области.

В номинации «Надежный партнер» среди правоохранительных органов победу одержал департамент полиции Астаны. Финалистами стали департаменты полиции Алматы и Атырауской области.

Фото: Национальная платежная корпорация

Департамент полиции Алматы получил награду «За вклад в развитие культуры финансовой безопасности». В 2025 году Антифрод-центр совместно с банками и правоохранительными органами проводил для студентов обучающие семинары «Финансовая безопасность в цифровой среде». Среди финалистов этой номинации также были департаменты полиции Астаны и Карагандинской области.

Награды получили и представители финансового сектора. Freedom Bank признан «Антифрод-партнером года». В число финалистов вошли Kaspi Bank и Home Credit Bank.

Фото: Национальная платежная корпорация

Kaspi Bank стал победителем в номинации «Надежный партнер» среди финансовых организаций по оценке представителей правоохранительных органов. На награду также претендовали Freedom Bank и Home Credit Bank.

Награду «За вклад в развитие культуры финансовой безопасности» получил Halyk Bank. Банк совместно с правоохранительными органами участвовал в образовательной работе со студентами, в рамках которой обучение финансовой безопасности прошли тысячи молодых людей. Финалистами также стали Bereke Bank и Freedom Bank.

Специальными наградами «За вклад в развитие Антифрод-центра» отмечены WhyHappen, Евразийский Банк, Bereke Bank и Freedom Bank. Они приняли участие в пилотном проекте «Сессионный антифрод», направленном на развитие механизмов выявления и предотвращения мошенничества.

По словам председателя правления Национальной платежной корпорации Жанар Самаевой, эффективное противодействие финансовому мошенничеству требует общей инфраструктуры, оперативного обмена данными и скоординированных действий всех участников.

Фото: Национальная платежная корпорация

— За два года Национальный Антифрод-центр стал площадкой такого взаимодействия, объединив более 270 организаций. Следующий этап — развивать инструменты, которые позволяют выявлять риски еще раньше и предотвращать мошеннические операции до того, как гражданам причинен финансовый ущерб, — отметила Жанар Самаева.

Национальный Антифрод-центр был создан в 2024 году на базе Национальной платежной корпорации. Платформа объединяет банки, платежные и микрофинансовые организации, государственные органы, правоохранительные структуры и операторов связи.

Участники системы могут в режиме реального времени обмениваться информацией о подозрительных операциях и принимать меры для предотвращения финансового ущерба.

На сегодняшний день к Национальному Антифрод-центру подключено более 270 участников. По состоянию на 1 сентября 2026 года благодаря его работе предотвращены мошеннические операции на сумму 127 млрд тенге.

Central Asia Fintech Summit объединяет представителей банковского сектора, государственных органов и финтех-компаний. Организаторами мероприятия выступают Национальная платежная корпорация, Kazakhstan Fintech Network и Национальный Банк Республики Казахстан.

Ранее Антифрод-центр назвал топ-5 видов мошенничества в Казахстане.