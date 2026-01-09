Анталья готовится к катастрофам: на помощь спасателям приходят крысы

Анталья — это один из самых популярных курортов Турции, который решил готовиться к худшему сценарию — разрушительным землетрясениям. Но делает это необычным способом. В городе стартовал проект «Героические мыши», в рамках которого к поисково-спасательным работам планируют привлекать африканских сумчатых крыс. Не исключается, что маленькие, ловкие и невероятно чувствительные грызуны могут стать новыми героями спасательных операций.

Проект реализуется при участии муниципалитета Муратпаша, бельгийской организации APOPO, поисково-спасательной ассоциации GEA и Анкарского университета. Подготовка одного такого «героя» занимает до двух лет.

Для участия в программе из Танзании привезли шестерых «спасателей» по кличке: Jo, Carusa, Wagner, Billy, Kiria и Daniel. Все они прошли длительную подготовку и уже умеют находить людей под завалами по запаху.

В реальности это, конечно, не мыши, а крысы. Но, как честно признаются организаторы, слово «мышь» звучит куда дружелюбнее — особенно в пиаре, где биология уступила место эмпатии.

Как оказалось, выбор именно этих животных не случаен. Сумчатые крысы обладают феноменальным обонянием, весят меньше полутора килограммов и способны быстро пробираться туда, куда не доберется ни человек, ни собака. На спину каждой крепят мини-рюкзак с камерой и GPS-датчиком. Спасатели в реальном времени видят маршрут животного и его местоположение под обломками.

Обнаружив живого человека, крыса подает сигнал — дергает колокольчик на шее, а координаты тут же передаются спасательной команде. А после тяжелой работы их награждают любимым угощением — авокадо.

