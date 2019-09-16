Аншлаг и овации: в Лондоне завершились гастроли театра «Астана Балет»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Прославленный лондонский «Ковент Гарден» впервые встретил балетную труппу из Казахстана. Выступление артистов «Астана Балет» состоялось на новейшей сцене королевского театра – Линбури Холл. Знакомство с взыскательной лондонской публикой прошло при полном аншлаге, зрители по достоинству оценили насыщенную гастрольную программу и мастерство столичного коллектива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Вниманию ценителей высокого искусства представили визитную карточку театра – одноактные балеты из неоклассического репертуара - «Love Fear Loss» и «A Fuego Lento», а также национальный дивертисмент «Наследие Великой степи».

«Артисты в великолепной форме: они пластичны, артистичны и музыкальны. Лондон видел тысячи разных балетных трупп, но скажу вам, точно: этот коллектив приятно поразил всех зрителей. Национальные костюмы и музыка просто великолепны»,- поделилась эмоциями зрительница Салли Мур.

Безусловным открытием вечера стала лондонская премьера одноактного балета «Саломея». Шокирующая интерпретация знаменитого библейского сюжета английским драматургом Оскаром Уайлдом, послужила вдохновением для своего создателя – Мукарам Авахри.

«Было очень волнительно и почетно представлять оригинальное произведение Оскара Уайльда в Лондоне, потому что всегда есть риск быть непонятым. Судя по реакции зала, за которой всегда очень интересно наблюдать, нас поняли и оценили. В целом, я довольна артистами и сегодняшним вечером», - рассказала главный балетмейстер Театра «Астана Балет».

Авторский спектакль отечественного хореографа произвел неизгладимое впечатление на публику. Зрители отметили особенности хореографии, сочетание цветов, декораций, костюмов и музыки.

«Очень живой и насыщенный балет, происходящее на сцене не дает отвлечься, держит в напряжении. Мне понравилась хореография, она впечатляет. То, как артисты двигались на сцене, их тела – все наполнено экспрессией, я в восторге, - поделилс впечатлениями зритель Уильям Бинк. – Несмотря на то, что в основе этого балета пьеса Оскара Уайлда, в нем много востока: в первую очередь, наверное, из-за музыки. Она великолепна, держала меня в напряжении до последнего»

«Когда-то здесь ставили оперу «Саломея», мне посчастливилось быть на этом представлении. Поэтому меня заинтересовала программа, которую «Астана Балет» привез в Лондон: мне хотелось увидеть пластическое решение известной истории, и я могу сказать, что оно великолепно», - рассказала жительница Лондона Вера Угарова.

Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.