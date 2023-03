Ансамбль Turan отправляется в мировое турне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Солисты Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой этнофольклорный ансамбль «TURAN» в рамках своего 15-летнего юбилея организуют гастрольное турне по странам мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақконцерт».

«Гастроли ансамбль начинает в Соединенных Штатах Америки. По приглашению Посольства Республики Казахстан в США ансамбль выступит с 21 по 23 марта в рамках празднования Наурыза на знаменитой сцене University of District of Columbia Тheater of Тhe Аrts в городе Вашингтоне, а также на сцене Университета Джорджа Вашингтона, который является альма-матером знаменитых личностей в мировой культуре, искусстве, политике и экономике. Далее голос тюркского мира – ансамбль «TURAN» с 1 по 17 апреля даст ряд концертов в странах Европы, в частности в городах Париж, Бельфор, Лион во Франции, в Женеве, Швейцария, в Брюсселе, Бельгия, в Загребе, Хорватия, в Любляне, Словения, в Вене, Австрия, в Будапеште, Венгрия», - сообщили в концертной организации.

В мероприятиях примут участие солисты «Қазақконцерт» - знаметитый тенор, заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев, а также виолончелист, магистрант Шанхайской консерватории музыки Талгар Шалкарулы.

Далее гастрольное турне продолжится в Кыргызстане и Узбекистане.

Гастрольные концерты проходят при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

«TURAN» – этнофольклорный ансамбль, который стремится воссоздать исконное музыкальное искусство казахского народа, звучание старинных, архаичных инструментов, и найти новые способы, формы их воспроизведения, а также древнейшего искусства традиционного горлового пения в современном исполнении. Солисты ансамбля являются докторами философии (PhD) и магистрами искусствоведения, мультиинструменталистами, которые исполняют свои произведения на более 30 национальных музыкальных инструментах.

За 15 лет этнофольклорный ансамбль «TURAN» не раз выступал в США. В разные годы ансамбль радовал своим творчеством зрителей в городах Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон на таких знаменитых сценах как Carnegie Hall, Kennedy Center, Zellerbach Hall и другие, где выступают лучшие, высокопрофессиональные музыканты мира.

Ранее сообщалось о том, что музыкальному бренду тюркского мира – ансамблю «Туран» исполнилось 15 лет.