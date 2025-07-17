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    12:47, 17 Июль 2025 | GMT +5

    АНПЗ сообщил о ликвидации зловонной нефтеловушки 1945-го года

    На ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» завершена ликвидация нефтеловушки РЕКС — одного из источников воздействия на окружающую среду, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

    АНПЗ
    Фото: пресс-служба НК "КазМунайГаз"

    Сооружение было введено в эксплуатацию в 1945 году. Площадь поверхности составляла 1 000 м², а проектный объем — 6 233 м³.

    В октябре 2024 года стартовали работы по опорожнению отстойника. Всего было вывезено 7 100 тонн отходов. В апреле 2025 года сооружение было полностью ликвидировано.

    Реализация проекта является частью комплекса мероприятий АНПЗ по минимизации экологического воздействия и модернизации производственной инфраструктуры в соответствии с принципами устойчивого развития.

    Как сообщили в пресс-службе, на месте ликвидированной нефтеловушки планируется строительство буферных емкостей и малой конденсатной станции. Новые объекты будут использоваться для приема и временного хранения стоков в случае внештатных ситуаций.

    Напомним, что в 2023 году во время реконструкции механических очистных сооружений (МОС) в рамках экологического проекта Tazalyq на АНПЗ были ликвидированы пять открытых бассейнов. Шестой, аварийный амбар, был закрыт навесной конструкцией.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Заводы Экология Нефть
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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