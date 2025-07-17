АНПЗ сообщил о ликвидации зловонной нефтеловушки 1945-го года

Сооружение было введено в эксплуатацию в 1945 году. Площадь поверхности составляла 1 000 м², а проектный объем — 6 233 м³.

В октябре 2024 года стартовали работы по опорожнению отстойника. Всего было вывезено 7 100 тонн отходов. В апреле 2025 года сооружение было полностью ликвидировано.

Реализация проекта является частью комплекса мероприятий АНПЗ по минимизации экологического воздействия и модернизации производственной инфраструктуры в соответствии с принципами устойчивого развития.

Как сообщили в пресс-службе, на месте ликвидированной нефтеловушки планируется строительство буферных емкостей и малой конденсатной станции. Новые объекты будут использоваться для приема и временного хранения стоков в случае внештатных ситуаций.

Напомним, что в 2023 году во время реконструкции механических очистных сооружений (МОС) в рамках экологического проекта Tazalyq на АНПЗ были ликвидированы пять открытых бассейнов. Шестой, аварийный амбар, был закрыт навесной конструкцией.