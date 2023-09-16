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    08:14, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На АНПЗ ликвидируют зловонные источники

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    anpz.kz
    На Атырауском НПЗ продолжается реализация проекта «Реконструкция механических очистных сооружений» (МОС), в рамках которой ликвидированы пять открытых бассейнов с нефтешламом, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе АНПЗ, шестой – аварийный амбар – закрыт навесной конструкцией. Нефтесодержащие отходы из амбара перерабатываются.

    Первый этап проекта завершен в прошлом году, второй этап планируется завершить до конца текущего.

    Напомним, что с 2019 года на предприятии реализуется экологический проект Tazalyq, финансируемый за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках проекта предусмотрены реконструкция старых МОС, канала нормативно очищенных стоков и рекультивация части полей испарения. Ожидается, что после реконструкции производительность МОС будет увеличена в 2 раза. Часть очищенной воды будет повторно использована в нуждах завода, что на 9% сократит водопотребление из реки Жайык.

    Теги:
    Экология Атырауская область Нефть Атырау
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