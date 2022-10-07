АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября.

АСТАНА

В 9:00 по проспекту Жумабаева с пересечением улицы Аманжола Болекпаева Казахстанская партия зеленых «Байтақ» совместно с акиматом Алматинского района проводит ежегодную плановую посадку деревьев в рамках осеннего экологического месячника.

В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.

В 10:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» пройдет республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана».