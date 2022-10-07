Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 20:35
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 октября.

АСТАНА

В 9:00 по проспекту Жумабаева с пересечением улицы Аманжола Болекпаева Казахстанская партия зеленых «Байтақ» совместно с акиматом Алматинского района проводит ежегодную плановую посадку деревьев в рамках осеннего экологического месячника.

В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.

В 10:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» пройдет республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана».


Астана   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия