Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в конференц-зале Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоится круглый стол на тему: «О современном состоянии охотничьей отрасли и перспективах ее развития на 2020 – 2025 годы».

В 10:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан рамках года молодежи пройдет проект «Jas Sarbaz - meıіrіmdіlіk bіrіktіredі», направленный на развитие военно-патриотического воспитания молодежи.

В 10.00 в здании городского суда пройдет конференция, посвященная 175-летию со дня рождения великого поэта-просветителя Абая.

В 10.00 в Сенате состоится День Кызылординской области в рамках проведения Дней регионов в Сенате Парламента Республики Казахстан.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам цифровизации социально-трудовой сферы за 2019 год и о планах на 2020 год.

В 14.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится проект «Звездный гид», приуроченный к Всемирному дню экскурсовода.

В 14.00 в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина состоится республиканская научно-теоретическая конференция «Student and Science: vision of the future» на иностранных языках (английский, французский и немецкий).

В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация 3-х томного научного труда «Полный Атлас Орхонских памятников» профессора, доктора филологических наук Каржаубая Сарткожа.

В 15.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством вице - министра юстиции РК Натальи Пан с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 15.00 в Сенате состоится Правительственный час по реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы.

В 17.00 в столичном Доме дружбы в рамках программы «Рухани жаңғыру» и 175-летия со дня рождения великого Абая белорусский культурный центр «Радима» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан проводит круглый стол на тему «Абай и полиязычие».

АЛМАТЫ

В 10.00 в Novotel Almaty City Center пройдет встреча Mining Club на тему: Геологоразведка юниоров. В мероприятии примут участие более 80 юниорских и сервисных компаний, руководители и специалисты горно-добывающих предприятий, представители профильных ведомств Казахстана и независимых экспертов.

В 11.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится круглый стол на тему: «Экологическая обстановка в Алматы и права человека». К участию в мероприятии приглашены представители общественности, управления здравоохранения, профильных служб и экспертного сообщества.

В 14.30 в конференц- зале «Гражданского центр» состоится расширенное заседание комиссии №1 Общественного совета г. Алматы «по вопросам экономики и местного государственного самоуправления».

В 15.00 состоится торжественное мероприятие по случаю 55-летия музея Боевой славы при казахстанско-российской специализированной школе-лицее №54 имени Панфилова И.В.. Школьный музей имеет уникальные экспонаты легендарных бойцов Панфиловской

дивизии, неоднократно удостаивался первых мест в конкурсах среди музеев школ г. Алматы.





Автор: Махаббат Сыздыкова