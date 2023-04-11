АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 апреля.

АСТАНА

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – подготовка к предстоящему отопительному сезону.

В 10.00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в редакции Sputnik Казахстан пройдет мастер-класс для тех, кто снимает видео, в том числе просто для своих соцсетей. Он называется «У вас есть пять секунд: как сделать, чтобы ваше видео смотрели».

В 14.00 в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (ул.К.Сатпаева, 2, атриум «Күлтегін») в преддверии Дня работников науки РК состоится открытие галереи старинных европейских и американских карт Казахского государства XV-XIX веков.

В 15.00 Министерство юстиции совместно с МЦРИАП запускает новый проект «Цифровой нотариат». Презентация проекта состоится по адресу пр. Мангилик Ел С 4.6 Astana Hub. В мероприятии примут участие министр юстиции РК Азамат Ескараев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

В 17.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О запрете ввоза зерна автотранспортом».

Спикеры: вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, директор департамента земледелия Минсельхоза РК Азат Султанов, заместитель председателя ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» Казыбек Омаров. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.