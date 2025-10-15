Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября

АСТАНА

в 08:00 Школа горного дела и наук о Земле Nazarbayev University совместно с Объединением независимых экспертов в области недропользования ПОНЭН организует юбилейный семинар. Место проведения: Nazarbayev University, Кабанбай батыра, 53.

в 09:30 состоится XII Гражданский форум Казахстана. Место проведения: Radisson Hotel Astana.

в 09:30 Astana Think Tank Forum 2025 «От поляризации к партнерству: восстановление доверия к международной системе». Место проведения: ул. Гейдара Алиева, 14.

в 10:00 пройдет Республиканский форум «Моя профессия — моя гордость». Место проведения: бизнес-центр «Москва».

в 11:00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет торжественное открытие выставки «От Пушкина до Шолохова: созвучие времени» из фондов Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

в 11:00 пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана «Противодействие бытовому насилию: практика уголовного преследования».

в 11:00 состоится традиционный пресс-брифинг Казахстанской фондовой биржи (KASE), посвященный итогам деятельности казахстанского биржевого рынка за третий квартал 2025 года и перспективах развития.

в 11.00 презентацию мобильной игры Steppe Games для обучения казахскому языку. Место проведения: Astana Hub.

в 11:30 состоится церемония подписания Плана мероприятий по совместной реализации проекта ReStart между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, Компанией ССI Kazakhstan и Объединением юридических лиц «Коалиция за зелёную экономику» и развитие G-Global». Место проведения: отель Park Inn by Radisson Astana.

в 15:00 в зале заседаний городского акимата состоится заседание Общественного совета города Астаны.

в 15:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

в 15:00 пресс-конференция конкурса Miss Astana 2025. Место проведения: Ресторан «Рыба Пила».