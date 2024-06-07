Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 июня.

АСТАНА

в 9:00 V Форум угольной промышленности Казахстана и Международная конференция по развитию углехимии. Место проведения: ул. Сауран, д.46, отель «Hilton Astana», Astana Hall

в 9:00 NU приглашает вас на торжественную юбилейную церемонию вручения дипломов выпускникам 10 когорты. Место: NU, улица Кабанбай батыра 53, Блок С2

10:00-де «психотехнология әлемі: проблемалар мен перспективалар» Халықаралық конгресі өтеді. Мекен жайы: Қорғалжын тас жолы, 8 Maqsut Narikbayev University

в 10:00 Международный конгресс «Мир психотехнологий: проблемы и перспективы». Адрес: Шоссе Коргалжын, 8.

10:00-де Қазақстан жастары мен ЖОО-ның «Жастар бірге – қалдықтар бөлек!» атты пластик жинау форумы өтеді. Өтетін орны: Қабанбай батыр даңғылы, 15 Hilton Gardenn Inn

в 10:00 Форум молодежи и ВУЗов Казахстана по сбору пластика «Молодежь вместе – отходы раздельно!» Место: проспект Кабанбай батыра, 15 Hilton Gardenn Inn

11:30 -да ҚР Президенті жанындағы «Орталық коммуникациялар қызметі» РММ баспасөз конференциясы. Тақырыбы: «Микроқаржы секторы жұмысының қорытындысы туралы»

в 11:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Касательно результатов работы микрофинансового сектора»

14:45-те Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесе «Заманауи мемлекеттік қызмет: тең шарттар мен мүмкіндіктер» тақырыбандағы пікір алмасу алаңы өтеді. Өтетін орны: Казмедиа, «Конференц-зал» - 21 қабат.

в 15:00 «Аутизммен ауыратын адамдарды инклюзиялау мен қолдаудың кешенді тәсілі: ерте диагностикадан әлеуметтенуге дейін» тақырыбында дөңгелек үстел. Мекен-жайы: «I Plaza» бизнес орталығы, 7 қабат, «Ауыл» ХДПП конференц-залы

в 15:00 Круглый стол на тему: «Комплексный подход к инклюзии и поддержке лиц с аутизмом: от ранней диагностики до социализации». Адрес: бизнес-центр «I Plaza», 7 этаж, конференц-зал НДПП «Ауыл».

в 17:00 на площадке национальной компании АО НК KAZAKH INVEST, проспект Мангилик Ел 55/20 блок С-4.1 конференц-зал 165, будет проведена пресс-конференция Альянса предпринимателей «Парасат», на темы созданного консорциума «Консорциум развитию углехимической отрасли Казахстана».

АЛМАТЫ

в 10:00 KASE проведет «День эмитента KEGOC», который состоится по адресу: ул. Байзакова, зд. 280, коворкинг центр Smart Point.