Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 июня

АСТАНА

в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

в 10:00 в рамках Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy состоится VI Форум угольной промышленности — ключевое мероприятие для обсуждения текущих вызовов и перспектив развития одной из базовых отраслей экономики Казахстана. Место проведения: ул. Гейдара Алиева, д.14.

в 10:30 в Международный день окружающей среды Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане объявляет о старте масштабной информационной кампании, направленной на укрепление роли средств массовой информации (СМИ) в противодействии климатическим вызовам. Место проведения: Maqsut Narikbayev University.

в 11:00 состоится брифинг на тему: «Поддержка отечественых товаропроизводителей в рамках закупок АО «Самрук-Қазына».

в 11:00 состоится пресс-конференция на тему: «Люди гибнут за металл». Казахстанская партия зеленых «BAYTAQ», обращается к Президенту Казахстана о необходимости принятия концепции Новой экологической идеологии от партии зеленых «BAYTAQ»- ради светлого будущего наших детей!». Место проведения: пр. Мәңгілік Ел,8.

в 12:30 состоится пресс-брифинг НБК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Место проведения: проспект Мәңгілік Ел, 57«А».

в 15:00 в Национальном музее состоится презентация познавательной книги журналиста, стипендиата программы «Болашақ» Дуйсенали Алимакын под названием «Америка ашқан қазақтар».

АЛМАТЫ

в 09:00 пройдёт III Международная конференция «Новые достижения в политической экономике развития в Евразии». Место проведения: Almaty Management University (AlmaU)

в 10:00 состоится международный форум — «Цифровой Шелковый путь – 2025». Место проведения: ул. Сатпаева 29/6.