Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июля.

АСТАНА

в 10:00 заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

10:00-де Astana IT университетінде «Жоғары білім беру және өндірісті интеграциялау саласындағы ынтымақтастық» халықаралық симпозиумы өтеді.

в 10:00 в Astana IT University состоится Международный симпозиум «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства».