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    23:43, 03 Июль 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июля

    календарь
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 июля.

    АСТАНА

    в 10:00 заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

    10:00-де Astana IT университетінде «Жоғары білім беру және өндірісті интеграциялау саласындағы ынтымақтастық» халықаралық симпозиумы өтеді.

    в 10:00 в Astana IT University состоится Международный симпозиум «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства».

    Теги:
    Регионы Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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