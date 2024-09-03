Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 сентября.

АСТАНА

в 08:00 Азиатско-Тихоокеанская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН) в стратегическом сотрудничестве с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Место проведения: ул. Гейдар Алиева.

в 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

в 10:00 Министерство юстиции РК при поддержке Европейского Союза организует семинар под предательством вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой на тему «Защита прав интеллектуальной собственности на маркетплейсах». Место проведения: пр. Мәнгілік Ел, 57а.

в 11:00 Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК приглашает принять участие в Национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat.» на тему «Роль Парламента в реализации Послания Президента народу Казахстана». Место проведения: ул. Бейбитшилик, 4.

в 11:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О новой концепции празднования Дня семьи в Казахстане».