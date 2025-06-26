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    20:27, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июня

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июня.

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    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    в 09:00 состоится XI Евразийский радиологический конгресс Казахстанского радиологического общества. Место проведения: «Wyndham Garden Astana», ул. Хусейн бен Талал.

    в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

    в 10:00 презентация предварительных результатов и обсуждение проекта дальнейших действий по исследованию в четырёх регионах страны, направленное на выявление причин отказов от вакцинации по религиозным мотивам и определение путей для эффективного межсекторального взаимодействия. Место проведения: ул. Керей и Жанибек хандар, 5/1.

    в 11:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Спорт без границ: Казахстан примет международный турнир Astana 2025 World Boccia Challenger».

    в 14:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О ходе поливного сезона в стране».

    в 15:00 в Президентском центре Республики Казахстан состоится открытие фотовыставки казахстанского фотожурналиста и краеведа Нурмухамата Имамова «Моя Астана: от прошлого к будущему», посвященной Дню столицы.

    в 17:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О цифровой трансформации отраслей Министерства промышленности и строительства».

    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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