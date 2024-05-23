Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая.

АСТАНА

в 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

в 10.00 внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

в 10.30 в здании АО «НК «КТЖ» состоится брифинг по текущей деятельности АО «Пассажирские перевозки» и подготовке к летним железнодорожным пассажирским перевозкам.

в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О проводимой работе по борьбе с распространением саранчовых и фитосанитарной защите сельхозкультур».

в 11.30 заседание Совета по защите прав и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева «О соразмерности наказания или кого штрафует СЭС». Место проведения:пр. Б. Момышулы, 2/1.

в 15.00 в Мажилисе состоится заседание Общественной палаты при Мажилисе Парламента.

в 15.00 праздничное мероприятие «Отбасым - бақыт мекенім», посвященное ко Дню семьи и Дню защиты детей «OTBASY FEST». Место проведения: Бейбитшилик 14.