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    22:40, 22 Май 2024 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая

    анонс
    Фото: Kazinform

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая.

    АСТАНА

    в 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

    в 10.00 внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

    в 10.30 в здании АО «НК «КТЖ» состоится брифинг по текущей деятельности АО «Пассажирские перевозки» и подготовке к летним железнодорожным пассажирским перевозкам.

    в 11.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О проводимой работе по борьбе с распространением саранчовых и фитосанитарной защите сельхозкультур».

    в 11.30 заседание Совета по защите прав и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева «О соразмерности наказания или кого штрафует СЭС». Место проведения:пр. Б. Момышулы, 2/1.

    в 15.00 в Мажилисе состоится заседание Общественной палаты при Мажилисе Парламента.

    в 15.00 праздничное мероприятие «Отбасым - бақыт мекенім», посвященное ко Дню семьи и Дню защиты детей «OTBASY FEST». Место проведения: Бейбитшилик 14.

    Теги:
    Маслихат Правительство РК Парламент Астана СМИ Анонс Казинформа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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