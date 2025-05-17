Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая

АСТАНА

в 09:00 форум исламских финансов и бизнеса. Место: проспект Мангилик Ел, 55/18.

в 09:30 состоится открытие семинара на тему «Обзор безопасности площадки для ядерных установок в Казахстане». Место проведения: отель SAAD.

в 09:30 при поддержке Министерства культуры и информации РК и Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ в Национальном музее РК начнется III Казахстанский музейный конгресс.

в 12:00 при поддержке Министерства культуры и информации РК состоится презентация сборника песен «Қарақат салған қанатты ән» певицы, заслуженного деятеля Казахстана Қарақат Әбілдиной.

в 15:00 в Мажилисе Парламента РК состоится презентация отчетов Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год