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    21:10, 15 Май 2025 | GMT +5

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 мая

    Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 мая.

    Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 1 ноября
    Фото: Kazinform

    АСТАНА

    в 08:00 в Международном выставочном центре EXPO пройдет VIII выставка отечественных производителей «Ulttyq ónim».

    в 09:15 финал казахстанского тура всемирного конкурса по китайскому языку «Китайский мост» 2025 года для вузов, средних и начальных школ, организованного Посольством и проводимого пятью Институтами Конфуция Республики Казахстан. Место проведения: ул. Кажымукан 11.

    в 10:00 заседание Сената Парламента РК.

    в 10:00 крупный турнир по Counter-Strike 2 PGL Astana 2025. Место проведения: «Барыс Арена».

    в 10:00 Международная научно-практическая конференция «Медийный и литературный дискурсы в контексте современной культуры: тенденции, проблемы и перспективы». Место проведения: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

    в 10.00 в Евразийском национальном университете состоится научно-практическая конференция «1925 жыл: ұлт мұраты шыңдаған қайраткерлік».

    в 11:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Новые направления развития страхового рынка».

    в 14:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Завершение 2024-2025 учебного года: ключевые достижения и результаты».

    в 15:00 заседание Общественной палаты с Игорем Владимировичем Лепехой по законопроекту о профилактике правонарушений.

    в 17:20 пресс-конференцию по случаю открытия Международного фестиваля «Опералия» и премьеры одноактных балетов Ролана Пети «Арлезианка», «Юноша и Смерть» и «Кармен». Место проведения: Кунаева 1.

    в 19:00 театральная лаборатория Qalleki Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева представит премьеру спектакля «Шеңбер».

    АЛМАТЫ

    в 09:00 XXI Международный PR-Форум. Место проведения: ул. Тимирязева, 2д.

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    СМИ Анонс Казинформа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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