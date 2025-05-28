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    21:20, 27 Май 2025 | GMT +5

    Анонимная помощь зависимым: куда обращаться в Астане

    Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Айнур Толеуова рассказала, к кому могут анонимно обратиться жители столицы, столкнувшиеся с наркотической зависимостью, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: freepik

    — В нашей столице работают телефоны доверия. Кроме того, в городском центре психического здоровья открыты анонимные кабинеты, где можно получить консультацию нарколога и психологическую помощь. Также при восьми городских поликлиниках функционируют первичные центры психического здоровья. В каждом из них предусмотрены кабинеты нарколога и психолога. Всю информацию о телефонах доверия и анонимных кабинетах наркологов можно найти на сайте нашего управления, — пояснила она.

    Ранее мы писали, что около 1000 человек состоят на учете у психиатра-нарколога в Астане.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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