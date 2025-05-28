Анонимная помощь зависимым: куда обращаться в Астане

— В нашей столице работают телефоны доверия. Кроме того, в городском центре психического здоровья открыты анонимные кабинеты, где можно получить консультацию нарколога и психологическую помощь. Также при восьми городских поликлиниках функционируют первичные центры психического здоровья. В каждом из них предусмотрены кабинеты нарколога и психолога. Всю информацию о телефонах доверия и анонимных кабинетах наркологов можно найти на сайте нашего управления, — пояснила она.