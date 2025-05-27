Около 1000 человек состоят на учете у психиатра-нарколога в Астане

Об этом на пресс-конференции СЦК сообщила заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» Айнур Тулеуова.

— На сегодня в столице на динамическом наблюдении у психиатра-нарколога состоят 908 человек с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, среди них 146 женщин и 3 подростка, — сообщила А. Тулеуова.

Также она отметила, что за текущий период выявлено 18 новых потребителей синтетических наркотиков — на 28,6% больше, чем в прошлом году.

— Добровольное лечение в стационарах прошли 122 человека, из которых 25,4% получили медико-социальную реабилитацию, — дополнила спикер.

Ранее мы писали, что месячник по борьбе с наркотиками начался в Астане.

Также с марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на усиление борьбы с наркопреступностью.