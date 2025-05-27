РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:22, 27 Май 2025 | GMT +5

    Около 1000 человек состоят на учете у психиатра-нарколога в Астане

    Число потребителей синтетических наркотиков в Астане увеличилось на 28,6% за год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наркотики, есірткі, психотроп
    Фото: Canva

    Об этом на пресс-конференции СЦК сообщила заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» Айнур Тулеуова.

    — На сегодня в столице на динамическом наблюдении у психиатра-нарколога состоят 908 человек с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, среди них 146 женщин и 3 подростка, — сообщила А. Тулеуова.

    Также она отметила, что за текущий период выявлено 18 новых потребителей синтетических наркотиков — на 28,6% больше, чем в прошлом году.

    — Добровольное лечение в стационарах прошли 122 человека, из которых 25,4% получили медико-социальную реабилитацию, — дополнила спикер.

    Ранее мы писали, что месячник по борьбе с наркотиками начался в Астане.

    Также с марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на усиление борьбы с наркопреступностью. 

    Теги:
    Здравоохранение Наркотики Борьба с наркотиками Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают