В мессенджере WhatsАpp рассылаются сообщения о том, что летом всех ждет изнуряющая жара. Якобы температура поднимется до 50 градусов по Цельсию. Якобы ученые говорят, что такое явление происходит раз в 60 лет. Это ложь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Stopfake.kz .

Информацию, рассылаемую в этом году, прокомментировали в РГП «Казгидромет».

— Сезонные прогнозы являются консультативными. Они всегда уточняются более краткосрочными. Казгидромет дает прогноз на сутки, три дня и неделю. Месячные прогнозы оправдываются на 70%.

В Казахстане есть засушливые регионы. В частности, Туркестанская область. Для этого региона является нормой повышение температуры до 40 градусов летом.

Ни в одной стране мира синоптики не дают прогнозы на целый сезон. Они могут быть только приблизительными. В развитых странах прогноз делается на день, три дня и неделю. Причем недельные прогнозы тоже уточняются. Чем больший временной период охватывает прогноз, тем он меньше совпадает с реальной картиной.

Не стоит верить всей информации, размещенной в Интернете. Доверяйте только официальным источникам.

С консультативным прогнозом на приближающееся лето вы можете ознакомиться на нашем официальном портале, — проинформировали в пресс-службе РГП «Казгидромет».