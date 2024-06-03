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    12:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Аномальной жары в Казахстане не будет — Казгидромет

    жара
    Фото: freepik

    В мессенджере WhatsАpp рассылаются сообщения о том, что летом всех ждет изнуряющая жара. Якобы температура поднимется до 50 градусов по Цельсию. Якобы ученые говорят, что такое явление происходит раз в 60 лет. Это ложь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Stopfake.kz.

    Информацию, рассылаемую в этом году, прокомментировали в РГП «Казгидромет».

    — Сезонные прогнозы являются консультативными. Они всегда уточняются более краткосрочными. Казгидромет дает прогноз на сутки, три дня и неделю. Месячные прогнозы оправдываются на 70%.

    В Казахстане есть засушливые регионы. В частности, Туркестанская область. Для этого региона является нормой повышение температуры до 40 градусов летом.

    Ни в одной стране мира синоптики не дают прогнозы на целый сезон. Они могут быть только приблизительными. В развитых странах прогноз делается на день, три дня и неделю. Причем недельные прогнозы тоже уточняются. Чем больший временной период охватывает прогноз, тем он меньше совпадает с реальной картиной.

    Не стоит верить всей информации, размещенной в Интернете. Доверяйте только официальным источникам.

    С консультативным прогнозом на приближающееся лето вы можете ознакомиться на нашем официальном портале, — проинформировали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

    Теги:
    Погода Фейки Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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