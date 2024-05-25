Аномальное количество вспышек на Солнце зафиксировали в мае

Ученые Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета в мае зафиксировали 18 мощных вспышек на Солнце. Это количество является аномальным, сообщил на пресс-конференции журналистам директор обсерватории, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- С начала мая на Солнце наблюдалась достаточно редкая история, когда, по крайней мере, две огромные группы пятен выдали серию мощнейших вспышек. <...> За две недели произошло 18 вспышек самого большого класс X [самый мощный класс]. Это очень редкая ситуация. Не помню вообще, чтобы такое случалось за короткий промежуток времени, - сообщил С.Язев.

По словам ученого, даже две вспышки подряд являются редким событиям.

- Часть вспышек долетела до Земли и оказала на нее влияние. Как следствие, возникла продолжительная и самая сильная на Земле с 2005 года магнитная буря, - пояснил С.Язев.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.