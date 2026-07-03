Аномальная жара в США может сорвать празднование Дня независимости и матчи ЧМ

Сильная волна жары, охватившая значительную часть Соединенных Штатов, может нарушить проведение праздничных мероприятий по случаю 250-летия независимости США, а также повлиять на матчи проходящего чемпионата мира по футболу, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinfrom со ссылкой на The Guardian.

Под угрозой оказались масштабные праздничные мероприятия, которые пройдут 4 июля в Вашингтоне и будут посвящены 250-летию подписания Декларации независимости США.

Экстремальные погодные условия также могут повлиять на спортивные события мирового уровня. В частности, матч Чемпионата мира 2026 Франция — Парагвай, который состоится в Филадельфии, может быть перенесен или задержан из-за температуры, превышающей безопасные показатели для игроков. В сложных погодных условиях также пройдет встреча Аргентина — Кабо-Верде в Майами, где прогнозируется сочетание высокой температуры и опасной влажности воздуха.

По данным исследователей международной группы климатологов World Weather Attribution, нынешняя экстремальная жара стала бы «практически невозможной» без глобального климатического кризиса, вызванного ростом выбросов парниковых газов. По оценкам экспертов, подобные погодные явления в современных условиях происходят примерно один раз в 200 лет.

Ученые отмечают, что, если бы глобальная температура планеты не повысилась на 1,4 градуса Цельсия, такие аномальные волны жары могли бы не происходить даже один раз за многие тысячи лет. Как заявила профессор климатологии Фредерике Отто, изменение климата уже напрямую влияет на повседневную жизнь людей.

— Когда историческое празднование 4 июля оказывается под угрозой, а матчи чемпионата мира проходят в небезопасных условиях для игроков и болельщиков, это серьезный сигнал о необходимости ускорить глобальный переход к нулевым выбросам, — отметила она.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде могут состояться при аномально высоких температурах.