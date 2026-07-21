Аномальная жара вызвала аварийные отключения света в Шымкенте

Из-за резкого повышения температуры воздуха в Шымкенте выросло потребление электроэнергии. Перегрузка электросетей привела к аварийным отключениям в нескольких районах города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», за последние четыре дня нагрузка на электрические сети увеличилась в несколько раз. Пик потребления пришелся на 20 июля. Из-за перегрузки электросетей аварийные отключения зафиксированы на десятках улиц и в микрорайонах города.

Аварийные отключения затронули три района Шымкента:

район Туран: улицы Гагарина, Алпысбаева, Шаумяна, Мамина-Сибиряка, Бархатная, Плеханова, Омарова и микрорайон Хамза;

Енбекшинский район: улицы Торекулова, Момынова, Кутузова, Арычная, Алимбетова, Петровского, Федосеева, Писарева, Толстого;

Абайский район: микрорайон Самал-3.

Для восстановления электроснабжения аварийно-восстановительные бригады переведены на круглосуточный режим работы.

— За последние четыре дня из-за резкого повышения температуры воздуха значительно выросло потребление электроэнергии, что привело к многократному увеличению нагрузки на электрические сети. Все оперативно-выездные и аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном круглосуточном режиме. Аварии устраняются поэтапно, электроснабжение постепенно восстанавливается, — сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением вновь возглавили антирейтинг обращений жителей Шымкента в единый контакт-центр I-Shymkent 109 и вошли в число самых распространенных жалоб горожан.