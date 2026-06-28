Аномальная жара привела к росту смертности во Франции

Во Франции из-за сильной жары, зафиксировано примерно на 1000 смертей больше, чем ожидалось, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

В некоторых районах Франции на этой неделе температура превысила 40°C, что создало дополнительную нагрузку на больницы и службы экстренного реагирования на фоне резкого увеличения числа вызовов.

— С 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше (неконсолидированные данные), чем в предыдущие месяцы, — говорится в заявлении французской службы общественного здравоохранения, опубликованном в воскресенье.

По данным агентства, наиболее пострадавшие районы находятся под красным предупреждением о жаре, в частности, Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр-Валь-де-Луар, Нормандия и Пей-де-ла-Луар, при этом 85% смертельных случаев приходится на людей в возрасте 65 лет и старше.

Более тридцати департаментов находились под предупреждением о сильной жаре на протяжении большей части недели, а в среду в стране был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений: средняя суточная температура достигла 30°C.

В Париже власти запретили распитие алкоголя в общественных местах на выходные, чтобы снизить нагрузку на службы экстренной помощи, а запланированный на субботу городской прайд-парад был отложен. Эйфелева башня и Лувр также закрываются раньше обычного из-за жаркой погоды.

Всю неделю люди стекались в парки и к каналам по всему городу, спасаясь от палящей жары, но власти предупредили об опасности купания без присмотра после того, как в пятницу вечером в канале Сен-Мартен утонул мужчина.

— Мы уже говорили об этом раньше и повторим еще раз: купание вне времени, когда разрешено купание под присмотром взрослых, и за пределами специально отведенных зон опасно, — написал мэр Парижа Эммануэль Грегуар на X.

Футболист «Лиги» 2 Кензо Кис также погиб, предположительно утонув в реке Роне во время аномальной жары.

В своем заявлении клуб «Генгам» выразил «глубокую скорбь» по поводу смерти 21-летнего футболиста.

— Компания En Avant Guingamp выражает глубочайшие соболезнования семье Кензо Киса и всем его близким, а также предлагает им свою полную поддержку в это трудное время, — говорится в заявлении.

В последние дни по всей Европе резко повысилась температура. В пятницу в Соединенном Королевстве был зафиксирован самый жаркий день июня за всю историю наблюдений. Метеорологическая служба Великобритании (Met Office) сообщила, что, по предварительным данным, температура в деревне Сантон-Даунхэм в графстве Саффолк достигла 37,3°C. В Испании и Германии также наблюдались температуры выше 40°C.

Ранее сообщалось, что Франция приостановила работу атомных реакторов из-за жары.