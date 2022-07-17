17 Июля 2022 10:00

Аномальные лесные пожары охватили Европу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европу захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бушующему огню. Тысячи людей эвакуированы, а несколько сотен скончались из-за последствий жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок.

Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате, в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко.

Copernicus, служба экстренного реагирования на стихийные бедствия при Евросоюзе, опубликовала карту, которая показывает, какие страны на юге Европы и севере Африки сейчас находятся в основной зоне риска распространения пожаров.

Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой.

Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Глобальная средняя температура уже превысила доиндустриальный уровень на 1,1 градус Цельсия и будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые.

На этой неделе глава федерации пожарных Франции заявил, что пожарные каждый день на себе испытывают последствия изменений климата.

«Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас», - подчеркнул Грегори Альионе.

В прошлом году на юге Европы также бушевали лесные пожары - тогда особо опасная ситуация сложилась в Турции и Греции.

Португалия и Испания

В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и затем держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40.

Уже более 300 человек скончались в Португалии и Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, сообщили местные власти.

Одной из жертв пожаров в пятницу стал пилот португальского гидросамолета. Он разбился во время тушения огня в районе города Фош Коа на северо-востоке страны, недалеко от границы с Испанией.

С июня на более 90% территории Португалии установилась засуха, сообщали власти страны. Начавшиеся на ее фоне лесные пожары - в основном на севере - уже уничтожили более 30 тысяч гектаров земли.

В последний раз территории подобного размера в Португалии были загублены огнем в 2017 году. Из-за разрушительных лесных пожаров тогда погибли порядка 100 человек.

Но юге Испании пожары бушуют у прибрежного городка Михас на популярном курорте Коста-дель-Соль. Из-за огня, распространяющегося на холмах вблизи этого города, власти эвакуировали порядка 2 300 человек. Отдыхающие близ соседнего города Торремолинос могли видеть, как над холмами поднимались клубы черного дыма, а пожарные на самолетах пытались усмирить огонь, сбрасывая на него галлоны воды.

Испанские пожарные также борются с огнем на северо-западе страны, где в четверг температура достигла 45 градусов Цельсия и загорелся заповедник Монфраг недалеко от границы с Португалией.

Этот лес известен своим природным разнообразием и обилием разных видов птиц.

Франция

Во Франции природные пожары в основном приходятся на Атлантическое побережье - самая сложная ситуация в департаменте Жиронда на юго-западе страны, с административным центром в городе Бордо.

Там уже выгорело более четырех тысяч гектаров земли и более 11 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться - в том числе тысячи туристов, отдыхавших в популярных кемпингах.

Начиная со вторника в операции по тушению пожаров во Франции были задействованы более тысячи пожарных и девять гидросамолетов.

Адриатика

В пятницу на севере Италии нескольким отдыхающим пришлось прыгнуть в море после того, как пожар охватил курорт Бибионе на Адриатическом побережье. Их вызволили спасатели береговой службы.

В субботу пожарные продолжают тушить вспышки огня недалеко от Венеции.

Ранее сообщения о лесных пожарах поступили из Хорватии - пожарные с помощью самолетов пытались справиться с возгораниями вблизи городов Задар и Шибенек.

В Греции спасательные службы потушили 51 пожар за сутки,но из-за сильных ветров риск новых возгораний остается велик - особенно в центре страны, в Аттике и на острове Крит, где в качестве мер предосторожности были эвакуированы шесть деревень.

В начале следующей недели метеорологи снова обещают взлет температуры к отметке в 40 градусов, в том числе в Британии и Франции.

Британская метеослужба даже выпустила «красное» предупреждение об опасной погоде - впервые в истории по причине высокой температуры.

Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни, которая не ограничивается людьми с ослабленным здоровьем, входящими в обычные группы риска.