Аномально высокой будет температура воздуха в Казахстане в ближайшие трое суток
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 25-27 февраля в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Отрог Сибирского антициклона в предстоящие сутки удержит погоду без осадков, но почти повсеместно с ночными и утренними туманами, ухудшающими видимость менее 500 м, в большинстве областей Казахстана.
Но на западные области республики уже смещаются атмосферные фронты с осадками и гололёдом. Эти фронты связаны с очередным Атлантическим циклоном, поэтому кроме осадков они вызовут и повышение температуры воздуха. По мере перемещения фронтов с запада на восток осадки и гололёд ожидаются и на остальной территории Казахстана.
Температура воздуха в ближайшие трое суток по-прежнему будет аномально высокой - на 4…12°С выше климатической нормы.
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