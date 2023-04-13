Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырау

Аномально рано зацвели сирень и плодовые деревья в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
13 Апреля 2023, 17:01
Аномально рано зацвели сирень и плодовые деревья в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где с начала марта установилась устойчиво теплая погода, аномально рано зацвели сирень и плодовые деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в этом году в марте в отдельные дни столбик термометра поднимался до плюс 20 градусов. Сохранилась теплая погода и в апреле. Неожиданно рано зацвели яблони, груши, слива, вишня. На персиках и абрикосах цвета в этом году очень мало - погода зимой была переменчивой: тепло несколько раз сменялось морозами, что и погубила почки. Аномально рано цветет в этом году сирень. В обычные годы сирень зацветает в самом начале мая, а в холодные вёсны - иногда и к 9 мая.

photo

Неудачной стала прошлая зима для любителей роз. Практически все садоводы сообщают, что розы перезимовали очень плохо, многие погибли.

Тем временем на фоне цветущих деревьев и температуры выше 20 градусов тепла синоптики сообщают о наступающем в выходные понижении температуры. Местами обещают заморозки.

photo
photo

Природа   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области